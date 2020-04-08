疫情衝擊各行各業，遭資遺或被放無薪假的勞工還有政府相關的補助，但是時薪制的「非典型工作者」卻毫無保障，他們因被縮短工時，家庭生計受影響，台東縣政府社會處向中央爭取「安心即時上工」計畫，提供500個公部門職缺，每月最多可新增收入1萬2640元，對於家計不無小補。

台東縣政府社會處統計，台東縣從1月迄今被資遣的勞工有199人，被「共體時艱」放無薪的有4家業者共125人，均比去年同期高出好幾倍，而被資遣或放無薪假，政府都還有失業補助或課程訓練等相關補助，但是在台東還有許多「part time」的「非典型工作者」卻是被忽略的一群。

社會處舉例，在餐廳打工的「小如」，原本每月排班60小時，雇主受疫情影響，生意不佳，將其縮減為40小時，小如雖有工作，但長時間仍被迫在家休息，家庭經濟出現問題。

為此，縣長饒慶鈴指示社會處向勞動部爭取「安心即時上工計畫」，釋出縣政及所屬機關、鄉鎮市公所共500個職缺，每月最高80小時、時薪158元，每月最高可增加收入1萬2640元，最長可達6個月，符合資格者13日起可向台東就業中心申請，台東縣政府也將會盡速安排面試及上工。台東就業中心聯絡電話：089-357126

(中時 )