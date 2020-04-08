台灣口罩捐贈第二波正在籌劃中，日本雖未向我提出需求，但仍在考量名單當中。日本官房長官菅義偉今天在記者會中對此表示感謝；同時日本首相安倍晉三今天推文回應蔡總統表示：「一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」日本駐台代表泉裕泰也在臉書稱讚「台灣模式」的國際防疫成效。對於日方陸續公開表達的友我發言，外交部表達誠摯歡迎與肯定。

外交部表示，當前人類共同面臨武漢肺炎的重大威脅，有賴國際社會一致努力遏止疫情蔓延。台日雙方互為密切的合作夥伴及重要朋友，過去雙方已攜手度過921大地震、311東日本大地震。台日雙方經歷了地震、風災、豪雨等天然災害，發展深厚穩固的友情，歷久彌新，且建構相互伸援的優良典範。我方相信此次台灣與日本更能深化合作，攜手對抗武漢疫情的挑戰，相互扶持、共度難關。

外交部指出，全球防疫體系不應存在地理空白，病毒也不分國界。我國有意願、有能力貢獻國際社會，分享台灣的防疫經驗與成果。臺灣在不影響國內防疫需求的前提下，已做好準備對國際社會伸出援手，善盡作為負責任的國家所應盡的義務。

外交部將持續與日本及其他理念相近國家攜手合作，落實「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的莊嚴承諾。」

(中時 )