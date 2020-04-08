為提供企業線上快速提出紓困貸款申請，第一銀行3月底率先推出「中小企業防疫紓困貸款平台」，企業戶於線上輸入聯繫資料和紓困需求後即完成申請，一銀將「從簡、從優、從速」處理，應用數位科技提升受理與審核效率來協助企業度過疫關。

第一銀行董事長廖燦昌表示，近期受新冠肺炎影響，產業受衝擊影響逐漸顯現，為滿足企業客戶不同資金需求，以及避免頻繁面對面交易增加感染風險，推出「中小企業防疫紓困貸款平台」，客戶僅須填寫簡單資料即可送出貸款申請，由專人聯繫服務，且一銀將「從簡、從優、從速」處理。

一銀在數位創新領域腳步迅速，2018年領先國內公股行庫推出企業專屬線上申貸平台「微企e時貸」，上線以來已近5,000戶中小及小微企業進件申貸。即日起企業客戶有更多選擇，除可透過「微企e時貸」試算週轉資金額度及申請貸款之外，若企業客戶受疫情影響營運資金週轉，還可透過一銀官網「抗疫紓困專區」內的「中小企業防疫紓困貸款平台」，提出紓困貸款申請，企業主無須出門，也不受銀行營業時間限制，隨時隨地均可於線上提出貸款申請。

此外，為響應金管會訂定之2020年電子化支付比重52％目標，一銀於2018年起陸續與「街口」、「橘子支」、「簡單付」、「愛金卡」、「一卡通」、「歐付寶」、「悠遊卡」等七大電子支付業者合作，並力推台灣Pay，成為「約定連結存款帳戶付款服務（Account Link）」合作銀行之冠，跟隨網路客群之消費模式，打造全方位場域金融服務。

一銀走過120週年，陪伴無數中小企業一同成長茁壯，中小企業放款已連續10年位居國內銀行龍頭地位，2019年度新增加超過一萬戶中小及小微企業取得融資，未來也將持續力挺中小及小微企業，攜手度過疫情難關。

(工商 )