凱美（2375）公告，即日起將買回自家股票4,000張，買回區間價位為24.78～49.34元，此為立隆（2472）之後，第二家啟動庫藏股的鋁質電容廠。

而鋁質電容廠因日商馬來西亞廠相繼停工，導致日廠供貨緊縮，2月營收凱美繳出暴增逾七成的成績單；立隆（2472）則在5G基地台、伺服器的訂單拉升之下，2月營收也暴增83％，兩大廠均看好自家訂單能見度至6月，也雙雙啟動庫藏股。

繼立隆啟動庫藏股之後，凱美8日也宣布自即日起至6月8日止，將買回自家股票4,000張，買回區間價位為24.78～49.34元，預定買回股數占公司已發行股數2.06％，買回股數將轉讓給員工。

受惠於電競、筆電以及伺服器等宅經濟需求大增，以及來自美國的呼吸器訂單湧入，凱美3月營收暴增逾七成，由於訂單持續成長，大陸子公司復工狀況不錯，凱美預期4月營運仍然看增，整體接單能見度可看到6月。

在其餘產品線方面，在家工作的需求帶動宅經濟，凱美來自於電競、NB、伺服器以及充電器等訂單大增，充電器更因某大廠延遲復工，導致韓系大廠的訂單從只建立Vender Code，落實為具體訂單。

(工商 )