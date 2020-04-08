新冠肺炎疫情在全球持續延燒，企業居家辦公、學校遠距教學等日益普遍，因而帶動視訊會議周邊軟硬體需求大增！外貿協會表示，臺灣的資通訊產業具備完整產業鏈，是全球科技鏈重要一環，繼「Taiwan Can Help」在國際間引起關注，台灣精品更希望以「Taiwan Excellence Can Help」為號召，集結台灣精品廠商力量，共同協助面對疫情！

其中，甫以機械式手臂無線實物攝影機榮獲第28屆台灣精品金質獎的圓展科技指出，疫情持續延燒，全球視訊會議、遠端教學等兩大產品線明顯成長。圓展並透露，目前正積極與多個視訊會議軟體接洽合作，其產品與市面上最受歡迎的視訊會議軟體「完全相容」，更利於民眾操作使用。

另，專注網路影音串流設備的卡訊電子則表示，最近疫情肆虐，已明顯感受到視訊會議設備詢問度激增，尤以印度、菲律賓及韓國最為明顯，義守大學及中山大學EMBA課程最近也安裝遠距教學設備，呼應其官網上推廣「停課不停學」的遠距教學直播系統。

還有，同樣是台灣精品常勝軍的合勤科技、友訊科技、訊舟科技及威聯通科技等企業，也在這波居家辦公需求商機中受惠，包括綜合接入設備、無線路由器、基地台及雲端儲存設備等產品，業績成長一到二成。

此外，訊連科技的「U會議」則獲美國MSN.com選為「2020年最佳網路視訊會議軟體」，除了科技部、工研院、工業局等政府機構及公協會掛保證之外，全臺近百所大專院校也申請使用，近期更因應遠距教學需求，開設多個Webniar研討會，免費教導老師如何使用相關軟體。

貿協表示，第29屆台灣精品選拔已開始徵件，將綜合研發、設計、品質及行銷等4個面向評選出最具「創新價值」的台灣精品，獲獎者將可加入臺灣產業形象廣宣計畫，與貿協團隊赴全球市場推廣，歡迎更多創新企業報名。

(工商 )