新冠肺炎疫情持續在各國肆虐，全球累計確診人數逼近140萬例。根據中央流行疫情指揮中心8日最新公布，國內新增3起確診病例，分別為2例境外移入、1例本土，累計確診人數379例，已有67人解除隔離，針對連2日的確診個數明顯減少的狀況，是否為疫情趨於緩和，指揮官陳時中也作出回應。

指揮中心表示，案377為20多歲女性，於去年10月26日前往西班牙就學，今年3月22日入境後進行居家檢疫，3月23日出現喉嚨乾痛、腹瀉，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

今日新增的另一例境外移入個案，案378為60多歲女性，於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形，立刻收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。

案379為本土個案，是一名30多歲女性，近期並無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

針對連續2日的確診案例明顯減少的狀況，外界提出疑問，這是否能代表疫情趨於緩和？對此，指揮官陳時中表示，目前境外威脅趨緩，不過在清明連假的大量移動後，恐怕會出現下一波變化，「初步觀察要等到禮拜天，大概才能看出趨勢怎麼樣，我們也會持續提高警覺」。

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(中時電子報)