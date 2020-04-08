台東縣長濱新建衛生所工程，8日舉行動土儀式，預計明年7月完工。（翻攝圖片／莊哲權台東傳真）

到衛生所將不用再爬坡！台東縣最北端的長濱鄉屬超高齡鄉鎮，老人家到位於半山腰的衛生所要爬一段45公尺長的陡坡，非常辛苦，台東縣政府獲花東基金補助，在長濱國小旁公有地進行遷建，8日舉行動土儀式， 預計明年7月完工啟用，長濱鄉民再也不會「行難」。

長濱鄉55歲以上人口占43％，已屬超高齡鄉鎮，就診民眾60％為老年人口，然而，約18年前興建的衛生所現址地處高坡、陡峭，並有彎道，如果徒步前往，還要爬一段約45公尺長的陡坡，老人家往往要分好幾段才能走完，走到衛生所已經氣喘吁吁，而且沒有殘障設施，輪椅也上不去，相當辛苦。

在地方極力爭取下，縣府與長濱鄉公所合作，將衛生所遷移到生活街區，8日由縣長饒慶鈴主持動土典禮，前縣長黃健庭也共襄盛舉，饒慶鈴表示，台東縣人口因持續外流與高齡化，偏鄉醫療照護資源取得不易，希望衛生所遷建工程能為當地高齡化社區建立更好的醫療服務。

黃健庭感謝饒縣長能夠接續他許多未完成的計畫及工程，甚至於還有不少是他沒有做到的政策，相信在饒縣長的團隊努力下，台東的未來會更好，鄉長潘淑芳及縣議員高美珠則感謝2位前後任縣長對於偏鄉醫療的關心，歷經7次招標終於動工，讓長濱鄉親不再是「行難了」。

臺東縣衛生局指出，長濱鄉衛生所遷建工程計畫經縣政府和衛生局積極向中央爭取遷建案經費，107年2月行政院核定由花東基金補助經費辦理「長濱鄉衛生所遷建工程」。

工程費用約6700萬元，規畫一樓為急診及醫療門診服務區域，二樓為行政辦公室，三樓則是職員宿舍，總計約600建坪。預計明年完工啟用，未來除提供公共衛生服務，並可望有效改善當地高齡或行動不便者醫療環境，提升服務品質。

(中時 )