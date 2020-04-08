罹癌病友接受化療同時，卻可能面臨抗癌藥物併發心血管疾病的風險，奇美醫學中心臨床發現，癌症患者接受化療，造成的心臟毒性易被忽略，奇美醫學中心率先國內成立「抗癌護心」跨團隊，針對癌友化療時因藥物衍生中風、高血壓、心肌梗塞等併發症提早因應，相關成果獲得心臟學會論文發表第1名，目前也推出台灣版治療指引。

45歲L小姐4年前診斷出乳癌，配合化學和標靶治療，1年後腫瘤得到良好控制，然而近2星期卻出現爬樓梯氣促、心悸，在奇美醫學中心心臟血管內科主治醫師張瑋婷追蹤下，驚覺血壓過高且超音波檢查發覺心臟功能下降，經由衛教病人採低鹽飲食，血壓控制、心衰藥物早期介入後，心臟功能逐漸穩定，改善症狀。

心臟血管內科主治醫師張瑋婷指出，根據衛福部2018年統計國人10大死因惡性腫瘤排名首位，其次為心臟疾病。而近年來化學與標靶藥物快速進展，雖改善癌症治療效果，同時提高病人存活率但也有一些併發症。

她指出，臨床發現，癌症患者接受化療時，專注重點往往在藥物療效，如腫瘤反應、藥物是否造成立即性副作用，如發燒，嘔吐或血球的變化等，對於造成的心臟毒性易被忽略。包括心臟衰竭、心律不整、高血壓、血栓，或者冠狀動脈疾病，所衍生的副作用，都會增加病人死亡風險，不容忽視。

奇美醫學中心2014年起率先成立「抗癌護心」跨團隊，由心臟血管內科領軍，邀請血液腫瘤科、乳房外科、癌症中心、營養科及復健部合作成立心臟腫瘤團隊，目前已擁有近300位病人資料，提供轉譯醫學研究契機。

相關成果得到心臟學會獎助外，也榮獲學會論文發表第1名，以及SCI期刊刊登殊榮，更協助心臟學會撰寫心衰竭指引中首度之腫瘤心臟篇幅，並於2018年5月亞太心臟學會（APSC）腫瘤心臟病學會議上報告，拿下SNQ國家品質標章肯定。奇美醫學中心成效除有助於建立未來治療病人準則，降低腫瘤治療產生心臟毒性，提升病人照護品質，更開啟用早期偵測甚至治療病人心臟功能的契機。

(中時 )