國內一般醫用口罩日產已到1500萬片，受限原料吃緊下一步目標之前未定。經濟部長沈榮津今天公開表示，研議再採購20座口罩機台，5月底前將日產能提升到1700萬片。至於為何不能到總統蔡英文希望的2000萬片目標？他解釋，醫護人員需要N95口罩，會排擠到原料，因此需保留300萬片原料供N95彈性增產。

立委謝衣鳳與曾銘宗今天在立法院關心，總統希望口罩產能到2000萬片，如何做到？沈榮津回應，1500萬片是基本盤，會確保這個日產能不會變。另外已經與廠商洽談，再採購20座口罩機台，機台希望4月底交出來，可再多200萬片，經過1個月試機，5月底前日產能可提升到1700萬片。

為何不能到2000萬片？沈表示，最近衛福部說疫情問題，希望醫護人員專用N95口罩能多一點，但N95熔噴不織布用量是平面口罩3到4倍，這會排擠到一般口罩生產。所以會保留約300萬片原料彈性給N95口罩增產用。

不過謝衣鳳納悶，為何1500萬片口罩還不能讓民眾每周可以有5片？沈榮津竟說：「我一片口罩也用好幾天」、「大家省省用啦」。謝呼籲，小學生很麻煩，老師會希望它們多戴2、3片口罩到學校，請沈向衛福部長陳時中要求多給一片，讓每人一周5片。曾銘宗也要部長向指揮中心建議，每天公布口罩徵用後流向，讓大家了解，沈榮津承諾會轉達。

(中時 )