嘉義縣朴子市鐵支路公園改造工程將完工，融合糖鐵意象的設施相當吸睛。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市八德路早期有鐵道經過，隨著糖業沒落，小火車也走入歷史，此處成為現今的鐵支路公園，去年公所獲得故宮博物院補助500萬元經費，進行「新故宮生活綠廊整建計畫」工程，除將人行步道重新翻修，還設置融合糖鐵及故宮南院的意象裝置，雖然公所預計5月底才能完成驗收，不過，由於步道及設施皆已施作完成，近日每天清晨或傍晚都有許多民眾搶先入園欣賞。

鐵支路公園的所在地早期為載運蔗糖和民眾的小火車鐵道，隨著糖業沒落，被放任閒置荒蕪，當地居民遂把家中的垃圾及廢棄家具隨意丟棄至此處，變成一個環境髒亂點，所幸10幾年前經整治後，新設一條綠意盎然的帶狀步道、座椅等設施，成為居民重要運動場所之一。

為了將鐵支路公園進一步推展為觀光景點，公所運用這次整建計畫，新設許多設施，如體健設施、涼椅等，還增加糖鐵火車及鐵軌意象裝置，小朋友能了解當時的時代背景，大朋友能憶起昔時追逐小火車的回憶；公所表示，近日會加裝燈光照明，讓公園不論白天或夜晚都美麗。

公所指出，近年步道兩旁的小葉欖仁樹嚴重竄根，經常有民眾被隆起的路面絆倒，此外，園內的台灣欒樹也常被荔枝椿象侵襲，引發附近居民恐慌，故藉著這次工程，將這2種樹木移植到公所後方，並在園內移入50幾棵的洋紅風鈴木，期待花期來臨時，能掀起打卡熱潮。

(中時 )