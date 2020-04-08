倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開高走高，終場上漲141.08點，漲幅1.41％，收在10,137.47點，櫃買指數亦同步強彈，終場走揚2.56點，漲幅2.08％，以125.68點作收。三大法人方面，外資續買3.52億元，投信續買18.03億元，自營商轉賣6.93億元，外資於台指期貨市場上同步減碼4,458口多單，累計淨多單部位為41,765口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然新冠肺炎疫情的危機尚未完全解除，不過隨疫情趨緩，五大風險指標逐步降溫，市場獲得喘息機會，助於全球股市反彈行情延續，大盤後續不排除將朝季線或年線約11,000點關卡作挑戰。

五大風險指標方面包括VIX恐慌指數連14日回落，已達50以下，意味市場不安程度及隱含波動率漸趨緩，其次，美元指數自3月20日回穩後不再強升，顯見市場避險需求逐步降溫。

此外，國際油價回穩反彈，沙俄在內的主要產油國及美國若能達成減產協議，將能帶給金融市場穩定，以及美國債券殖利率未再創新低，顯見市場悲觀氣氛逐步改善，加上各國政府及央行救市計劃陸續加大力度、ETF贖回賣壓告一段落、市場法人買盤陸續回籠等，種種跡象都有利於台股震盪反彈行情的延續。

個股方面，本周納入投資組合的熱映，體溫量測需求強勁，雖8日股價漲多拉回，但趨勢仍持續偏多下，後續再創新高的機會仍可期待，低接不追高的原則不變。

大盤觸底反彈的過程中，不僅權值股震盪走高外，不論是國巨、華新科、奇力新、大毅、環球晶、中美晶、合晶、群聯、威剛、南亞科、旺宏、力旺、宏捷科、全新、穩懋、聯茂及台光電等個股也都接續輪動大漲，顯見市場人氣陸續歸隊後，就算反彈過程中出現震盪拉回，投資人也無須過度擔心，因為重點還是在個股表現。

(工商 )