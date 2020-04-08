永誠國際投顧分析師李忠興指出，歐美地區新增與死亡病例放緩，美股7日早盤續彈，道瓊一度大漲逾900點。而沙國與俄羅斯雖試圖敲定減產協議，但市場仍擔心，減產幅度是否足夠阻止庫存增加，導致油價再度崩跌9％，道瓊也由紅翻黑，終場四大指數全數收小跌，但亞股8日並未明顯受美股影響，指數持續走高。

他認為，台股8日早盤直接開在萬點之上，隨即緩步衝高，而盤中道瓊電子盤由黑翻紅，更讓台股在行進間換手，成交量維持在1,700億元左右，指數收盤大漲141點，挑戰3月13日的向下跳空缺口。

台股自低檔反彈超過1,600點，指數已超越3月13日收盤10,128點，但4月7日融資餘額933億元，而3月13日融資餘額1,151億元，意即指數從10,128點跌到8,523點，如今又回到10,137點，指數位階相當，但融資卻減少218億元，顯示散戶本波參與度極低，反倒有利於指數緩步上攻。

個股方面，本周納入投資組合的紘康，測溫微控制器（MCU）出貨暢旺，股價漲多後，8日出現小幅拉回，仍可留意逢回承接的機會。

(工商 )