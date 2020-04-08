武漢台胞包機返台。(資料照片)

新冠肺炎疫情高燒，疑為疫情發源地的大陸武漢在今（8）日解除封城，滯留武漢的台胞如何返國？疫情指揮官陳時中表示，由於滯武漢台人都依然有進行註記管制，因此無法自行回台。對照歐美地區返國者的寬鬆標準，前立委蔡正元大嘆：美國回來的台灣人是高級台灣人；大陸回來的台灣人是低級台灣人。

大陸武漢爆發新冠肺炎疫情後，封城達76天，今日凌晨零時解封。早先，滯留武漢台胞經過3次的包機與2次架類包機方案，共載回975名。據了解，還有619名台人滯留大陸湖北，其中武漢約有372人，仍有人要求返台，但受限註記管制，因此無法自行回台。陳時中對此表示，回台是要採取包機或類包機模式，還需要透過相關單位持續協商。

由於，有差別待遇之虞，前總統馬英九透過辦公室發出新聞稿表示，仍有超過400名國人滯留當地無法回台，無論是包機或類包機，都有前例可循，呼籲政府不要再繼續拖延，增加國人的痛苦，儘快接回所有國人。

前立委蔡正元亦鑑於3月30日從紐約飛返台灣的華航班機，出現10名確診者，而武漢包機返台者僅1人確診。但兩地返台者待遇差很大，讓他大嘆：「美國回來的台灣人是高級台灣人；大陸回來的台灣人是低級台灣人」。網友回應更直接表示：「兩套標準你還能期待他什麼？「 有人說當你選擇國籍時，就要知道結果，在台灣做任何政策都有政治考量，類包機與自由機，消費券與酷碰卷....」、「防疫的兩套標準，讓我對防疫中心的尊敬和肯定瞬間歸零」。

(中時電子報)