嘉義縣鹿草鄉公所在鹿環北路設置融合故宮意象的照明設施。（鹿草鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市公所規畫的巨型「青花龍紋天球瓶」位於高鐵嘉義站附近。（張毓翎攝）

故宮博物院補助鄰近故宮南院的6個鄉鎮市公所各500萬元，建置故宮意象或改善觀光設施，不僅帶動地方觀光產業，也行銷故宮意象，繼六腳鄉的巨型「故宮三寶」及太保市的巨型「青花龍紋天球瓶」，鹿草鄉鹿環北路及鹿草國小旁的林蔭小徑的景觀工程也已驗收完畢，讓民眾多了不少休閒的好去處。

鹿草鄉公所表示，鹿環北路及林蔭小徑為當地長輩散步的重要場所，照顧他們的需求，將經費運用在進行道路鋪設改善，另外，在人行道旁的鐵圍籬設置融合故宮及鹿草意象的照明設施，細瞧能發現有故宮院徽及象徵鹿草的農村意象圖案，千變萬化的圖騰設計，邀請民眾夜晚散步時來發掘。

位於高鐵嘉義站附近的「青花龍紋天球瓶」巨型裝置藝術，由太保市公所規畫，其高478公分、寬342公分，遠觀仍是十分醒目，經過高鐵嘉義站的旅客，從車廂內就能看到這個巨型故宮國寶；對於來自外地或外國的旅客，尚未走進故宮南院，就能對故宮知名展品留下深刻印象。

六腳鄉公所在六腳鄉農會旁的一處空地設置巨型故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，在清明連假時也成為熱門拍照景點之一，此處鄰近朴子溪自行車道，車道兩旁的苦苓樹，近日樹上開滿淡紫色的花，前往此處休閒的民眾，不妨留意、品味苦苓花的獨特香氣。

(中時 )