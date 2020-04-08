故宮博物院補助鄰近故宮南院的6個鄉鎮市公所各500萬元，建置故宮意象或改善觀光設施，不僅帶動地方觀光產業，也行銷故宮意象，繼六腳鄉的巨型「故宮三寶」及太保市的巨型「青花龍紋天球瓶」，鹿草鄉鹿環北路及鹿草國小旁的林蔭小徑的景觀工程也已驗收完畢，讓民眾多了不少休閒的好去處。
鹿草鄉公所表示，鹿環北路及林蔭小徑為當地長輩散步的重要場所，照顧他們的需求，將經費運用在進行道路鋪設改善，另外，在人行道旁的鐵圍籬設置融合故宮及鹿草意象的照明設施，細瞧能發現有故宮院徽及象徵鹿草的農村意象圖案，千變萬化的圖騰設計，邀請民眾夜晚散步時來發掘。
位於高鐵嘉義站附近的「青花龍紋天球瓶」巨型裝置藝術，由太保市公所規畫，其高478公分、寬342公分，遠觀仍是十分醒目，經過高鐵嘉義站的旅客，從車廂內就能看到這個巨型故宮國寶；對於來自外地或外國的旅客，尚未走進故宮南院，就能對故宮知名展品留下深刻印象。
六腳鄉公所在六腳鄉農會旁的一處空地設置巨型故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」及「毛公鼎」，在清明連假時也成為熱門拍照景點之一，此處鄰近朴子溪自行車道，車道兩旁的苦苓樹，近日樹上開滿淡紫色的花，前往此處休閒的民眾，不妨留意、品味苦苓花的獨特香氣。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。