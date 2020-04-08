繼週一上漲逾60美元後，現貨黃金週二難以繼續上漲，收盤下跌逾0.8%。亞市早盤，現貨黃金略微反彈，現報1648美元/盎司附近。現貨黃金週二盤中最高上漲至1672.40美元/盎司，最低下探1641.60美元/盎司，收於1646.40美元/盎司，下跌14.12美元或0.85%。

儘管因為疫情的趨緩，週二美元跌勢加劇，美元指數跌破100大關，當日跌幅接近1%，但由於市場樂觀情緒令黃金難以找到避險需求，金價的走勢開始扭轉。

現貨黃金走低，因主要疫情重災區確診病例增長放緩的跡象提振股市，令黃金的避險吸引力有所降低。值得關注的是，大西洋兩岸通常亦步亦趨的金價再次出現分歧，週二，紐約金價比倫敦市場貴出每盎司35美元，而平時只有幾美元，這一價差被視為衡量期貨合約轉為實物現貨的成本。

知名財經網站Economies.com分析指出，在週二盤中一度測試1644.20美元/盎司後，目前金價維持在這一水平上方。文章指出，金價趨勢仍是看漲，下一目標位於1703.25美元/盎司。

(中時電子報)