原定今年7月登場的高球四大賽之一英國公開賽，因為新冠肺炎疫情確定取消，是比賽75年來第一次首度停辦，另外三場四大賽也調整比賽日程，萊德盃歐美對抗賽仍維持原定比賽日期。

英國公開賽是高球年度四大賽最後一場，今年的比賽原本要在7月16日於英國肯特皇家聖喬治球場開打，如今宣告取消、明年再見，皇家高爾夫協會執行長史朗博斯（Martin Slumbers）表示：「我向各位保證，我們已經為了讓英國公開賽可以在今年舉辦討論了所有方案，但目前看來今年要辦比賽是不可能了。」

史朗博斯補充：「在疫情影響下，組織舉辦大賽會面臨許多不同的考量，我們仰賴緊急部門、當地政府及其他單位，現在不適合在處理更優先、更緊急情況的考驗下，增加他們額外的負擔，因此以沈重的心情宣布今年英國公開賽取消。」

英國公開賽上一次停辦是1945二次世界大戰期間，另外三場四大賽則是調整比賽日程，原定這星期進行的美國名人賽，延後到今年11月12日到15日，5月的PGA錦標賽改到8月6日到9日，6月的美國公開賽則被安排到9月17日到20日，不過萊德盃目前仍維持9月25日到27日舉行。

(中時 )