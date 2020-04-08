昨日教育部通知各級學校要停用有資安疑慮的ZOOM來進行遠距教學，對此，台大教授葉丙成痛批決策，但卻遭部分網友誣指，葉與ZOOM有利益關係，是在替ZOOM背書。今他再度發文反擊，「為台灣中小學老師說話，竟被無中生有」，同時更表示，「我也很肚爛他們」。

由於視訊軟體ZOOM遭到教育部以「資安疑慮」為由禁用，葉丙成發文質疑此項決策後，卻遭不少網友攻擊他與ZOOM有利益關係。他在臉書發文指出，「本人與本人所參與團隊，與ZOOM無任何利益關係」，他萬萬沒想到替全台中小學老師講話，居然被人無中生有，說成是和ZOOM有利益關係，而且還被轉發。

葉丙成指出，有網友說自己、公司「幫你優」以及創辦學校「無界塾」與ZOOM有利益關係，「原因是他們看到我們之前幫台灣老師、教育部所做的Zoom使用教學影片，就誤以為我們是在賣ZOOM」。他澄清，這是無中生有，他跟ZOOM一點關係都沒有。

葉丙成直言，遭到這種指控很難過，之前無界塾年輕的老師犧牲自己假日去幫助一般的學校老師學會數位教學，老師們今天看到這一篇，都很難過說一片熱心被人家以為是在賺錢。

葉丙成也強調，我們自己花錢買帳號用。而且，我非常肚爛他們台灣帳號比美國帳號貴，若還有人誣指，將會請法律顧問處理。

(中時電子報)