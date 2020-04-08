減產預期發酵 輕原油期反彈 18:432020/04/08 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國能源資訊署（EIA）7日公布《短期能源前景》報告，降低紐約油價今年平均值預測23％至29.34美元；布蘭特油價預測值調低24％至33.04美元。此外，這份報告也預估，美國今年產量將減少9.5％至1,176萬桶，明年產量調低13％至1,103萬桶。 元富期貨指出，市場預期主要產油國將達成減產協議，是近期油價反彈的主因，輕原油期貨反彈到月線，但未能有效站上，當前上方壓力沉重，暫以跌深反彈視之。短線須注意產油國間的態度，建議先以保守看待，另疫情對經濟活動的影響仍左右著油價後勢。 (工商 ) #油價 #調低 #年產量 #產油國 #減產 也許您會感興趣 推薦閱讀 產油國邀美談減產 油價飆不停 04:092020/04/04 財經要聞 狂飆三成 油價周漲幅創新高 04:092020/04/05 全球財經 沙俄周一會議延期恐重擊油市 22:422020/04/05 財經 沙、俄周一會議延期 油價恐回跌 04:102020/04/06 財經要聞 Q2油價 每桶恐跌破20美元 04:102020/04/07 全球財經 G20在即 國際原油減產本周成關鍵 10:282020/04/07 財經 沙、俄聯手狙擊 美頁岩油商靠什麼撐下去？ 15:132020/04/07 財經 穩定油市 G20能源部長會議周五沙國登場 23:292020/04/07 財經 沙國力穩油市 將連2天開會 04:102020/04/08 全球財經 本周兩大石油減產會議 分析師：救不了油價 16:162020/04/08 財經 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 特斯拉、富士康相繼投入 呼吸器生產靠這產業拯救？ - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 沙俄減產有「鬼」？油價又崩藏內幕 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。