美國能源資訊署（EIA）7日公布《短期能源前景》報告，降低紐約油價今年平均值預測23％至29.34美元；布蘭特油價預測值調低24％至33.04美元。此外，這份報告也預估，美國今年產量將減少9.5％至1,176萬桶，明年產量調低13％至1,103萬桶。

元富期貨指出，市場預期主要產油國將達成減產協議，是近期油價反彈的主因，輕原油期貨反彈到月線，但未能有效站上，當前上方壓力沉重，暫以跌深反彈視之。短線須注意產油國間的態度，建議先以保守看待，另疫情對經濟活動的影響仍左右著油價後勢。

(工商 )