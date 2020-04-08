上周美總統川普聲稱，沙俄將實施減產計畫，帶動原油止穩反彈，市場認為，油價若能止跌回升，可望大大降低高收益債市場的違約風險。不過，7日道瓊指數早盤大漲逾900點，隨後卻收斂漲幅，終場以小跌作收，顯見投資人仍對近期的反彈抱持懷疑態度。

國票期貨分析，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月的小道瓊期貨，6日小道瓊大漲逾1,500點，成功站上月線，暫時化解空方攻擊。不過，隔日早盤大漲後遭空方壓回，終場收十字線，顯見市場追價意願薄弱，仍擔憂疫情所帶來的衝擊。

(工商 )