小道瓊期 市場追價意願不足 18:432020/04/08 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周美總統川普聲稱，沙俄將實施減產計畫，帶動原油止穩反彈，市場認為，油價若能止跌回升，可望大大降低高收益債市場的違約風險。不過，7日道瓊指數早盤大漲逾900點，隨後卻收斂漲幅，終場以小跌作收，顯見投資人仍對近期的反彈抱持懷疑態度。 國票期貨分析，觀察美國芝加哥期貨交易所（CBOT）6月的小道瓊期貨，6日小道瓊大漲逾1,500點，成功站上月線，暫時化解空方攻擊。不過，隔日早盤大漲後遭空方壓回，終場收十字線，顯見市場追價意願薄弱，仍擔憂疫情所帶來的衝擊。 (工商 ) #追價 #意願 #早盤 #漲逾 #顯見 也許您會感興趣 推薦閱讀 利空出盡？不甩油價重挫 道瓊期指強彈逾600點 10:152020/04/06 財經 《台北股市》盤中焦點股：上銀、雙鴻、矽瑪、松翰、紘康、優盛、久裕 10:172020/04/06 財經 《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 財經 《日股》川普開示 日經225指數早盤大漲2.41％ 12:332020/04/06 財經 石油減產有望談成 恒指收盤飆漲513點 17:132020/04/06 財經 《台北股市》盤中焦點股：南亞科、金像電、熱映、圓展、誠美材 10:172020/04/07 財經 9日辦線上法說 聖暉早盤股價漲逾2％ 11:222020/04/07 財經 《日股》看好疫情趨緩＋美股大漲 日經指數早盤漲1.25％ 12:332020/04/07 財經 高股利撐腰 櫻花建設早盤股價創新高 11:362020/04/08 財經 陸股早盤小跌0.32％ RCS富通訊類股漲 12:002020/04/08 財經 財經熱門新聞 不是要你囤 但衛生紙可能真要缺貨了 - 財經 3個月身價飆6百億 Zoom創辦人如何從天堂跌到地獄？ - 財經 12年一遇大股災！3步驟低檔存好股 - 財經 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 期待OPEC減產會議終結石油大戰 美股開盤漲逾300點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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