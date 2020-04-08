教育局長楊振昇出席捐贈儀式，並感謝協會捐贈平板，保障學生學習權益。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市太平教育發展協會捐資購置60台平板，將由長億高中代為保管、執行出借業務，8日長億高中舉行捐贈儀式；中市府教育局長楊振昇出席時表示，感謝協會捐贈平板，保障學生學習權益，希望藉由這次儀式發揮拋磚引玉，讓社會各界響應捐贈活動。

因應新冠肺炎，台中市政府教育局為避免若未來學校大規模停課影響學生學習，整合線上學習課程供停課學生自主學習、盤點各校平板數量並動支賸餘基金購置，許多家長協會及團體也捐贈平板，共同維護學生受教權益；台中市太平教育發展協會熱心響應，捐資購置60台平板供太平區學生備用。

教育局長楊振昇說，感謝台中市太平教育發展協會及長億高中積極協助，目前扣除各級學校、教育局提供及各界捐贈的平板後，尚缺少3215台，歡迎社會各界響應，讓台中學生如遇停課期間都能透過線上學習維持學習進度。

台中市太平教育發展協會理事長林榮梂表示，防疫期間會盡最大力量給予學校資源協助；長億高中校長沈樹林指出，學校會竭心協助捐贈計畫，維護學生受教權益。欲捐贈平板的企業、團體及民眾，可電洽教育局04-22289111分機54220徐小姐協助媒合學校。

(中時 )