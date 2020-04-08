工業土地需求有多高？彰化縣政府表示，縣內工業區土地滿額，僅剩彰濱工業區和中科二林，而中科只租不賣，經濟部工業局統計，彰濱去年新進駐多達56家，占地面積50公頃，過去工業區土地一坪才5、6萬元，如今飆漲雙倍，創下每坪13萬元，已經寫下新紀錄。

縣府表示，經濟部工業局統計，去年彰濱工業區業者間交易，達40家進駐，約27.7公頃，12家承購14.2公頃，4家承租7.9公頃。交易衝上近年來最熱略。

眼見工業土地需求高，彰化縣政府也打鐵趁熱，積極推銷彰化高鐵特區產業專區，但產專區為了搭配整體生活品質，限制生產類別，只有產專二土地可設工廠，每坪從10萬元起調，縣府強調，交通、公共設施和整體環境都是價值加成的條件，儘管特區土地，至今標售只有2成多，但眼光放眼，看好未來度，不輕易「降價以求」。

彰化高鐵特區力拚轉虧為盈，歷年來招標償債剩10億元，尚餘50多公頃，今年辦理第一次招標，一口氣標售42筆、共18.63公頃土地，分別是住宅區8.76公頃，產專一、二分別是1.16和8.71公頃，住宅區和工業區，每坪底價分別是8.4萬元和10萬起跳，總價值至少47億元。

縣府表示，目前高鐵特區最大單筆投資彰化基督教醫院以6.2億元承購6000坪土地，計畫投入29億元打造田中基督教醫院醫療健康園區，前年就已經舉辦動土儀式。

中央氣象站也在彰化高鐵站特區打造全台首座兼具天氣觀測與教育功能的氣象站，包含完整的氣象器材展示，頂部的觀測坪設計成愛心型，呼應田中鎮郵遞區號「520

」我愛你，還有120度環景電影院、地球展示系統。目前已完工，等待正式啟用，將為彰化縣多創造一個戶外教學中心和旅遊的景點，帶來人潮。

(中時 )