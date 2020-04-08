WALB news報導，一架美國空軍的A-10C霹靂二式(Thunderbolt II )攻擊機，在例行訓練後返回基地，卻無法順利伸出起落架，而採用機腹迫降，所幸飛行員無傷。

穆迪空軍基地(Moody Air Force Base)官員表示，這架A-10屬於第75戰鬥機中隊，飛機可能出現機械故障，因為飛行員在進入跑道前，已經與管制台通報，機上出現緊急狀況必須立即進場，當飛機著陸時，起落架並沒有伸出。

A-10是1977年服役的次音速噴射攻擊機，以強力的對地攻擊能力聞名，其設計目的是擊殺大量的戰車，因此有「戰車殺手」之稱。近年來的反恐戰爭期間，擔任前線密接支援為主。五角大廈最新的預算案，打算退役戴維斯-蒙特罕空軍基地(Davis–Monthan Air Force Base)一半以上的A-10機隊，不過許多參眾議員並不同意，認為仍應維持現有A-10的規模。

(中時電子報)