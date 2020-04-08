新北市政府今（8）日上午召開市政會議，由警察局針對員警防疫作為做專題報告，市長侯友宜對警察同仁近日除了協助防疫工作外，又能兼顧本業交通與治安工作表達高度肯定，會議中表示警察在防疫期間扮演重要角色，中央應該比照醫護人員發予防疫津貼，以鼓舞士氣讓第一線警察同仁更勇於從事。

新北市警局表示表示，自1月底疫情蔓延以來，員警協助多項防疫工作，包括協助執行居家隔離及居家檢疫作業計2萬多件、協尋失聯者近300件、偵處假訊息21件及協助確診病例疫情調查等，還負責各種安全維護工作，包括轄內口罩實名制健保特約藥局與口罩工廠、國人包機返台安全維護及稽查大型視聽歌唱場所等，與衛生局、民政局、經發局等市府局處保持橫向聯繫緊密配合，迄今各項工作都能圓滿完成。

疫情期間新北警對於自身防護亦不馬虎，除了實施異地辦公演練、設立戶外偵訊區、制訂取締酒駕「望、停、測、拋、消」5步驟外，在防護器材上爭取227面防疫壓克力板供派出所使用，並提供外勤員警每人每天上班都有口罩使用，會中侯市長表示基層警察同仁很辛苦，如有防疫物資不足或其他問題應隨時提出，市府會做警察最強而有力的後盾。

警察局長陳檡文強調，近期研擬運用通訊軟體確認居家檢疫、隔離對象位置精進作為，能有效過濾超過百分之70異常通報簡訊，減少員警工作負擔並降低風險，也希望基層同仁執行勤務時應保有敵情觀念，做好自身防護，善用護目鏡、隔離衣、手套及口罩等防護裝備，期許能與市民共同度過本次嚴峻疫情。

(中時 )