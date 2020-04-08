中華航空3月30日CI-011紐約飛往台北航班傳出10名旅客確診新冠肺炎，被外界稱為「最毒航班」，也讓同機乘客與空服員人心惶惶，華航稍早指出，令社會大眾感到不安，公司深感遺憾，但強調機上防疫採嚴格保護措施，也希望大眾不要以異樣眼光看待，更無須妄加揣測造成不安。

華航表示，自疫情爆發以來，公司以最嚴格標準並配合中央流行疫情指揮中心指示，執行航班、旅客、同仁及機組人員的防疫、抗疫標準、降低傳染風險為最高原則。3月30日CI-011航班也嚴格落實各項保護措施，所有旅客在紐約甘迺迪機場登機前均量測體溫，低於攝氏37.5 度（華氏99.5 度) 者方可登機，地勤人員亦詢問過往14天內有無高燒、呼吸困難等症狀確保無虞。旅客自報到櫃檯開始至飛行途中，除餐飲外須全程佩戴口罩；機上服務提供一次性餐盒並使用一次性用品，不提供報章雜誌及免稅品銷售。

華航說明，機上空氣對流的設計概念，是採取由上往下的循環路徑，而非機艙前後的對流方式。客艙具負壓設計，空氣被吸引進入循環系統，經手術室同等級的HEPA濾芯過濾後，再與機外高空空氣混合，重新回到客艙內循環使用，換氣率可達每小時15至30次；機上廁所及廚房區域的空氣直接排放至機外，不會進行循環利用，有助於阻絕病源散播，確保空氣品質。

華航指出，感謝持守專業、敬業精神的空勤組員，董事長謝世謙深知執行勤務後的心理壓力，特別提筆向正在居家檢疫及居家隔離的空勤組員表達最深的感謝與鼓勵，公司永遠會是最堅強的後盾。

華航呼籲，空勤組員肩負重責帶領旅客回家，希望大眾不要以異樣眼光看待，更無須妄加揣測造成不安。

(中時 )