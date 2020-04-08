針對中央流行疫情指揮中心公布3月30日CI-011紐約飛抵台北航班，機上旅客共10位確診新型冠狀肺炎，對於該班機近日外界有諸多議論與傳言，令社會大眾感到不安，華航稍早發出近千字的聲明，表示深感遺憾。

華航表示，自疫情爆發以來，以最嚴格標準並配合中央流行疫情指揮中心指示，執行航班、旅客、同仁及機組人員的防疫、抗疫標準、降低傳染風險為最高原則。

3月30日CI-011航班也嚴格落實各項保護措施，所有旅客在紐約甘迺迪機場登機前均量測體溫，低於攝氏37.5 度（華氏99.5 度) 者方可登機，地勤人員亦詢問過往14天內有無高燒、呼吸困難等症狀確保無虞；旅客自報到櫃檯開始至飛行途中，除餐飲外須全程佩戴口罩。機上服務提供一次性餐盒並使用一次性用品，不提供報章雜誌及免稅品銷售。

華航強調，機上空氣對流的設計概念，係採取由上往下的循環路徑，而非機艙前後的對流方式。客艙具負壓設計，空氣被吸引進入循環系統，經手術室同等級的HEPA濾芯過濾後，再與機外高空空氣混合，重新回到客艙內循環使用，換氣率可達每小時15至30次；機上廁所及廚房區域的空氣直接排放至機外，不會進行循環利用，有助於阻絕病源散播，確保空氣品質。

華航重申，全力守護所有一線員工，強化機組員防疫措施，組員執勤時均佩戴口罩、手套，自3月11日起，也開放組員可戴平光眼鏡，並自3月28日晚間自台北出發的航班加配護目鏡及隔離衣供組員穿戴，並備有組員專用洗手間。組員返台後因應疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心指示進行居家檢疫或居家隔離。

華航感謝持守專業、敬業精神的空勤組員，深知執行勤務後的心理壓力，董事長謝世謙特別提筆，向正在居家檢疫及居家隔離的空勤組員表達最深的感謝與鼓勵，在此期間堅守崗位的空勤組員是令國人驕傲的天空國家隊，公司永遠會是最堅強的後盾。

華航也說，中央流行疫情指揮中心已說明，搭乘3月30日CI-011班機的確診旅客，染疫緣由或有不一。然而疫情蔓延全球之際，遊子思鄉心切，空勤組員肩負重責帶領旅客回家，希望大眾不要以異樣眼光看待，更無須妄加揣測造成不安。華航秉持初衷，讓身在海外的國人儘快返國，讓貨物傳遞不停歇，延續台灣與世界的經濟命脈，一如既往不會改變。

(中時 )