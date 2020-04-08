清明連假小琉球有遊客觸摸海龜，有網友拍下影片PO網引起撻伐，海巡人員也循線查到涉嫌遊客。（海巡第五岸巡隊提供／潘建志屏東傳真）

7日晚間有網友在臉書社知名論壇PO出一段影片，內容為2日有遊客在小琉球漁福沙灘浮潛時，竟有觸摸海龜及腳踩海龜等不當騷擾行為。海巡署長室臉書除了PO文表示追究到底，第五岸巡隊也循線追查出涉嫌遊客基本資料，將通知其到案說明。

小琉球近年復育海龜有成，估計有上百隻海龜棲息附近海域，成為觀光亮點，也因遊客缺少保育觀念，騷擾海龜事件不斷。清明連假期間有1名法國來台交換大學生，在浮潛時觸摸保育類動物海龜，被海巡人員以現行犯送辦，沒想到再傳出第2件。

有網友在臉書PO出影片指出，2日目睹遊客浮潛時竟觸摸海龜，甚至還用腳踩，讓人看不下去，已向交通部觀光局發出檢舉信函，也希望透過社會輿論撻伐，呼籲大家尊重野生動物，保護生態環境。PO文引起網友抨擊，也有網友湧入浮潛業者臉書，質疑業者疏於管理、沒有制止遊客。

海巡南部分署第五岸巡隊根據影片追查，已查得涉嫌遊客的基本資料，將通知其到案說明。「海巡署長室coast guard」臉書粉專也PO文，強調「一定追究到底，絕不寬貸。」要將每一個對海龜「出手」、「出腳」的人給抓出來，全數移送法辦。

(中時 )