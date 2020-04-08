在野黨立委呼籲減稅紓困，政務委員龔明鑫下午在行政院紓困記者會表示，減稅若修法，也要明年才能適用，直接補貼才能立竿見影。財政部長蘇建榮也說，「減稅當然容易說」，但緩不濟急，不如補助較實在。

龔明鑫表示，減稅若今年修法，要適用也是明年，如果今年馬上辦理緩徵，就可節省支出，政府租金降來來或補貼，受影響者直接就可受惠，這樣就不用等到明年，政府還是希望有立竿見影效果。

蘇建榮說，所有減稅都要修法，明年才適用，基本上緩不濟急，如果用補助較直接，所以交通部、經濟部都有補助措施，且不納入所得課稅，這部分比較實在。

蘇建榮表示，過去幾年政府稅收穩健減少舉債負擔，也有財政韌性可因應疫情衝擊，這是非常重要的概念，減稅當然很容易說，但整體來看，紓困用過去財政餘力來直接協助民眾跟企業度過難關，最好就是用補貼補助方式。

此外，對媒體詢問前財政部長顏慶章建議，可比照日本南韓，針對部分消費進行特別扣除額的扣除，蘇建榮也回應，顏慶章是他尊敬的前輩，但據他了解日本並沒有消費扣除的稅制，所得稅是所得稅，消費稅是消費稅，兩者不能混為一談，用消費來刺激，對明年的稅制完整性來講有點唐突， 且透過這個制度來做，也要等明年效果才會出現。

他並表示，消費支出是能力愈高者愈高，針對消費愈高者給予所得扣除 ，代表愈有錢、消費能力愈高的人，明年報稅時享受的利益愈多，這是不合宜的想法。

(中時 )