新冠肺炎疫情延燒，口罩已成日常必需品，卻有一些沒公德心的民眾隨意丟棄用過口罩，造成環境汙染又增加防疫死角。屏東佳冬鄉1名7旬嬤不但隨手丟棄垃圾，還將口罩摘下亂拋，被移動式監控系統錄下，被縣府祭出最重的6000元罰款。

防疫關鍵時期，縣府雖不斷宣導勿亂丟口罩，但各地時有出現丟棄的廢口罩，縣府環保局因此在易棄置廢棄物的熱點隱密處，設置移動式監控系統，7日終於在佳冬查獲一起連續棄置垃圾、手套及口罩案件，過程全被錄影存證。

1名7旬老嫗7日清晨騎機車，將1包垃圾隨手扔進路旁草叢裡，接著再把手套拿下甩進草叢，機車迴轉後，竟又將口罩摘下，隨手一丟飄進草叢裡，接著騎車揚長而去，過程全被移動式監控系統錄下，縣府將依違反《廢棄物清理法》重罰6000元，成為屏東亂丟口罩開罰首例。

環保局表示，依廢清法罰則從3600元至6000元，因為這是首案，才會祭出最高6000元罰單，以儆效尤。同時呼籲使用過的口罩應丟入垃圾桶，隨意丟棄不僅影響市容觀瞻，也會造成防疫死角。也歡迎民眾檢舉，提供足資辨識身分（如清晰的車牌號碼）的違規照片或影片供裁罰，大家一起做好防疫工作。

(中時 )