由於新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，交通部觀光局今（8日）將旅行業組團出國旅遊及接待來台觀光團體入境的禁令從4月30日延至5月31日，旅行業者也陸續發出緊急公告配合政策。雄獅旅遊宣布，在保障旅客安全與配合政府法令下，決議將5月31日前的全線出團暫停，相關退費事宜將依政府規定配合辦理；而6月1日之後出發之團體行程，雄獅旅遊將依政府法令、疫情發展及消費者權益為考量再公告。

可樂旅遊也發出公告指出，可樂旅遊基於保障旅客安全與權益下，自3月發布停止出團起，即已陸續協助所有上半年出發之旅行團完成取消或延期之安排，相關退費事宜同樣將依政府規定配合辦理；可樂旅遊也全力配合政府規範，已全數下架5月底前之國外旅遊行程，至於6月後之產品，將視疫情狀況、政府公告及消費者權益再行決議。

然而，在疫情肆虐的這幾個月之間，除了各國紛紛祭出限制旅遊的相關政策，民眾出國意願低，也早已大幅衝擊各家旅行社第一季至第二季的業績，即便先前政府出團禁令僅到4月底，但大部分的民眾早已陸續取消5月的出國計畫，許多業者對禁令延期都無奈表示「早就沒人敢在這幾個月出國了」、「早就沒什麼訂單能取消了」因此這次禁止5月出團的政策頒布後，所影響的取消人數也微乎其微。

(中時 )