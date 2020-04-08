退輔副主委李文忠今（8）日由榮民榮眷基金會秘書長尤志煌等人陪同，於退輔會頒贈呂秀玲等四位博碩士生撰寫榮民文化議題論文研究費，以勉勵渠等精益求精，學業有成。

頒贈典禮於上午在退輔會舉行。榮民榮眷基金會為了鼓勵博碩士生撰寫有關榮民文化議題論文，首次創辦論文研究費補助，讓研究生在論文寫作期間，可以向退輔會提出申請，經審核後核發博士生5萬元、碩士生2萬5千元的研究費，以協助順利完成論文著作。

退輔會表示，對於取得學位論文的博碩士生，經審查通過即再頒發博士學位10萬元、碩士學位5萬元的獎勵。透過上述補助及獎勵，鼓勵博碩士同學投入榮民文化的研究。以上這些獎補助金皆來自榮民的遺產，李文忠期許每位接受獎補助的學生，感謝榮民前輩為國家培育人才的心意，日後有所成就，能夠回饋社會，並將這樣的善念及精神延續下去。

近兩年來，基金會對榮民文化的保存工作不斷投注心力，除了廣徵撰寫榮民文化學位論文，另外也與文化部合作建置榮民與眷村主題文化記憶庫、與桃園文化局建立中華民國眷村資源中心、串聯軍榮眷組織展現豐沛的藝文能量、創辦文創班隊記錄榮民榮眷生命故事等，是基金會現階段對榮民文化保存的具體作法。

除了推廣介紹榮民文化，基金會更致力提升服務效能，擴大扶助層面。不論是重大意外慰助，或榮民子女的獎學金、就學補助的金額，皆大幅增加。去年首次辦理「菁英圓夢」計畫，補助榮民子女出國留學。

(中時 )