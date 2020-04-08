嘉義市各國小109學年度小一新生報到日期訂在4月17日、18日兩天，因應新冠肺炎疫情，除以往現場報到制外，今年首度開放家長透過紙本郵寄，或委由該校在校生代為報到等彈性措施，不過有新生總量管制的學校為避免爭議，並未開放郵寄報到。

為減少人口群聚，降低感染風險，嘉義市教育處小一新生報到有新作法，首次開放家長除親至學校報到外，也可以透過在校生代為遞送資料，甚至在報到日前，以郵寄掛號方式寄送到學區學校辦理報到作業。

不過有總量管制的學校，包含興嘉、文雅、港坪及嘉大附小，因為有審核措施，為減少爭議，家長還是要親自至學區內學校辦理登記，或委由在校生在4月17日將登記資料帶到學校代為提出申請，教育處強調，今年的彈性作法是因應疫情才有的新嘗試，家長可嘗試利用，如要親自入校辦理報到作業，也儘量避開尖峰時段，並配合學校相關防疫工作。

(中時 )