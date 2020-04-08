二極體廠敦南科技（5305）3月份在中國大陸廠區平均超過八成復工率的帶動下，3月營收達5.68億元、月增45％，累計敦南第一季的自結合併營收為14.51億元、年減12％。

從各產品線來看，系統模組產品在3月表現相當的強勁，是唯一在月及年增率皆雙雙成長的產品，該產品第一季累計營收較2019年同期也有3％的年增率；功率半導體產品在該月年減12％，今年1、2月遭遇新冠肺炎中國封城及運輸困難等狀況，3月雖然復工狀況不錯，但有部分缺料困擾，仍無法完全滿足部分訂單需求。累計敦南第一季的自結合併營收為14.51億元、年減12％。

敦南表示，達爾與敦南之合併案申請已在3月陸續獲得公平會及投審會之核准；昂寶電子亦已於3月31日之臨股會中獲得股東支持，將於5月28日終止上櫃；目前敦南仍在等待中國大陸相關主管機關的審核，一旦通過即可召開董事會確定合併基準日並向金管會申請下市。

(工商 )