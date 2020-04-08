伺服器機殼廠勤誠（8210）3月合併營收5.5億元，較上月成長73.2％，年減1.29％，受疫情停工影響，第一季合併營收13.4億元，較去年同期衰退14.3％。展望後市，可望因產能持穩及訂單能見度良好，支撐第二季營運動能向上。
勤誠表示，新冠肺炎疫情刺激雲端服務需求，目前訂單能見度維持良好，加上3月中國東莞及昆山兩廠產能已逐漸回升至正常水準，預期都將推動第2季伺服器出貨較上季成長。
此外，公司擴大在台生產規模，並加速擴建新廠房，以分散供應鏈風險，發揮高度客製化與彈性製造優勢。
市調機構TrendForce指出，若疫情持續擴大，歐美封城與部分國家鎖國政策，可能將對伺服器供應鏈出貨排程造成威脅，更增添不確定風險。勤誠表示，隨著疫情在全球延燒，導致各項經濟活動降溫，衝擊市場效應仍不明朗，將審慎以對。
就長期而言，勤誠則看好各國陸續啟動5G基礎建設計畫，大量運算及儲存需求將帶動伺服器、工業電腦產業成長，將透過專注伺服器機殼解決方案，擁有設計開發、機電整合等產業優勢，並參與各平台下一代伺服器平台的機箱設計，可望同步受惠成長。
(工商 )
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