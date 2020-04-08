借出去也不划算，壽險業改經營「佛系」房貸。據壽險業公布數據顯示，2019年底其擔保放款餘額為7,118億元，較上年底減少逾813億元，主要是國泰人壽評估房貸利率過低，不符資金成本，轉為服務保戶的項目，不再視為資金運用主力項目，將錢轉往更高報酬率的標的，因此國壽去年一年擔保放款減少近704億元。

2019年壽險業擔保放款業務以富邦人壽增加最多，單年增加近133億元，其次是台灣人壽年增22億多元，另外如全球人壽、宏泰人壽則各小增約1、2億元，其餘壽險公司擔保放款餘額都是比前一年減少，整體壽險業減少813億元。

去年底壽險業保單放款餘額6,031億元，年增91億元，若再加上墊繳保費到去年底已近936億元，則廣義的保單放款共有6,967億元，今年即可能與壽險擔保放款餘額「黃金交叉」，即保單放款可能會超過擔保放款餘額。

國壽去年已公開表示，房貸利率過低下，會逐步減少房貸放款餘額，只服務有需求的保戶，不再是資金運用的主力商品，其房貸餘額從2014年的5,254億到去年底，已少掉1,803億元，但餘額3,451億元，仍是壽險業第一大。

而富邦人壽則是在五年內擔保放款「倍增」，從2014年的715億元，到去年底達1,826億元，增加1,111億元，也是目前壽險擔保放款第二大，其房貸利率最低已叫到1.44％，主要是富邦人壽認為房貸仍是服務客戶，且是客戶一站購足的商品之一，跟其他公司策略較不相同。

(工商 )