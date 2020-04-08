眼科醫師黃宥嘉經常被邀請上節目《新聞挖挖哇》，他多年前嫁給豪門小開，沒想到卻遭婆婆百般刁難，她曾在節目透露自己在睡覺時，遭婆婆拿用過的尿布砸她臉最後離婚收場。近日黃宥嘉更是因劉真病逝，與擁有「神明代言人」之稱的沈嶸槓上，沈嶸還嗆要讓她「霉運纏身」，而4天後，黃宥嘉就遭病人檢舉「看診時直播洩隱私」，還收到衛生局來函。

黃宥嘉8日在臉書PO出新北市衛生局來函，內容寫道她遭病人檢舉「看診時沒告知就突然開直播」、「看診不戴手套，摸完病人眼瞼再摸下一個。」對此，黃宥嘉反擊，「我都是在沒有病人看診時直播，而且直播內容根本與眼科無關，更遑論與病人病情有關」、「我從住院醫師第一年開始就不用手摸病人的眼瞼，這叫有練過，用棉支就可以完成門診的眼睛檢查，我的手門診時間從不會碰到病人眼睛。」

（圖／翻攝臉書睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

黃宥嘉也表示，衛生局接到病人投訴後，有足夠的時間與能力願意調查事實的真相嗎？如果沒有，又如何能發文糾正診所？且她認為衛生局未經調查就聽信病人的一面之詞，讓她怒轟「黃宥嘉醫師的名譽在你衛生局的眼裡就那麼不值錢？」貼文一出，許多網友紛紛留言，認為黃宥嘉是遭到惡意爆料投訴，有網友就開玩笑表示「該不會是沈嶸？」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)