受到疫情影響，原定於4月9日舉辦的深圳電子展延期。主要負責帶團參展的電電公會內部人士表示，在接洽業者的過程中，透過廠商回應得知，電子業業者普遍對今年的產業景氣轉為保守態度，「因為現在很多廠商還不相信大陸疫情恢復得像官方說的那麼好。」

該人士提到，展覽要延到何時，主辦方還沒給出明確時間，業者也都已經知道這個狀況；他也指出，大多電子業台商認為景氣會如何，要到下半年才能知道，對於接下來的展覽，也要到6、7月才會決定是否參加。

對於原先欲參展的廠商，電電公會也表示，大陸對一些會展是有補助的，另外，如果廠商確定要參展，也可向國貿局申請補助費用，但詳細情況要再向國貿局了解。

不過，不管補助多寡，電電公會也說，受到疫情影響，參展的廠商數量掉了很多。日前，重災區武漢解封，可說是大陸復甦的象徵性指標，但如何讓外地企業相信大陸的情勢已回歸穩定，恐還要些時日。

(旺報 )