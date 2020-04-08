遊覽車司機性侵公園6歲女童 裁定收押 19:072020/04/08 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中時電子報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市昨天晚間驚傳女童當街遭性侵案，引發社會關切。1名年僅6歲的女童在自家附近的公園玩耍，疑遭55歲的陳姓遊覽車司機伺機性侵得逞後逃逸，案經警方循線追緝將陳男逮捕到案，移送台中地檢署複訊，承辦檢察官今（8）日依加重強制性交罪偵辦並認定陳男涉嫌重大，有逃亡之虞，已向法院聲請羈押，法院稍早已經裁准羈押。 陳男到案辯稱，他因一時衝動而尾隨女童侵害，引起公憤。 (中時電子報) #遊覽車 #司機 #性侵 #公園 #6歲 #女童 #聲押 #獲准 也許您會感興趣 推薦閱讀 嫌講話大聲 KTV內7男搶槍互毆 04:102020/04/05 地方新聞 台中75歲父騎車載43歲身障兒摔車雙亡 肇因待釐清 16:232020/04/05 社會 蒙古最兇猛皇后 31歲搶7歲男童為夫 20:222020/04/05 歷史 天空樹現蹤台灣！隱藏地點曝光 20:522020/04/05 日常 斥資千萬改造 安樂共融公園月底完工 18:242020/04/06 生活 台中驚傳女童疑遭侵犯 警火速逮惡狼偵訊 21:462020/04/07 社會 6歲女童公園玩 遭抱走性侵 04:102020/04/08 社會新聞 高中職以下校園 假日也禁入 04:102020/04/08 地方新聞 遊覽車司機性侵6歲女童 檢方聲押禁見 16:122020/04/08 社會 遊覽車司機涉性侵6歲女童 惡性重大檢聲請羈押 15:522020/04/08 社會 社會熱門新聞 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 捧著千萬現金買別墅跑車 7年級高材生靠盜版6年賺上億 - 社會 王淑慧涉貪400多萬 遭新北地院裁定羈押禁見 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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