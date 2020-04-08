台中市昨天晚間驚傳女童當街遭性侵案，引發社會關切。1名年僅6歲的女童在自家附近的公園玩耍，疑遭55歲的陳姓遊覽車司機伺機性侵得逞後逃逸，案經警方循線追緝將陳男逮捕到案，移送台中地檢署複訊，承辦檢察官今（8）日依加重強制性交罪偵辦並認定陳男涉嫌重大，有逃亡之虞，已向法院聲請羈押，法院稍早已經裁准羈押。

陳男到案辯稱，他因一時衝動而尾隨女童侵害，引起公憤。

(中時電子報)