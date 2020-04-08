金悅軒推出全系列菜系外帶85折，更精選人氣菜餚組合成2至3人或4到6人套餐，超值外帶美味不打折。（馮惠宜攝）

bistro88與外送平台合作全系列餐點皆可外送。（馮惠宜攝）

隨著國內疫情愈趨險峻，餐飲業也面臨生存保衛戰，在飯店、百貨主題餐廳紛紛推出外帶外賣服務後，餐飲名店：包括金悅軒、印月、bistro88、与玥樓都紛紛加入外賣戰；打出比店內用餐優惠許多的促銷價，盼能在景氣寒冬中用小確幸把客人找回來。

金悅軒與与玥樓都是中台灣頂級粵菜翹楚，金悅軒推出全系列菜系外帶85折，且以其地利之便提供得來速服務，更精選人氣菜餚組合成2至3人或4到6人套餐，超值外帶美味不打折。

与玥樓一口氣推出：招牌三寶飯、玫瑰油雞飯、人氣燒鴨飯、樹子花干鮮魚等多款198元的便當，主菜的燒鴨、油雞都是師父天天現烤，就連鮮魚也比照店內用餐以現流活魚製作，物超所值，還買10送1。

印月成立14年，其藝鴨三吃一年賣出上萬隻烤鴨，但受疫情影響，不得不傚法同業做外賣，並推出燒鴨、豬腳、陳麻婆牛肉等便當，而最為人津津樂道的烤鴨也有外帶版，包括酥脆烤鴨四人吃飽包、出汗防疫烤鴨四人吃飽包兩款「四人居家烤鴨二吃套餐」，自取價1480，加200元則可外送到府，每日限量20組。

bistro88主打法義美食，過去是中部饕客品嚐西式料理首選，因應疫情除與外送平台合作全系列餐點皆可外送，另推出二至三人超值外帶分享餐，外帶自取優惠價約為82折，內容包含超級食物-羽衣甘藍、增加飽足感的義大利主食，以及富含蛋白質的肉類主餐，多達八道菜色。

(中時 )