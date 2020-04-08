中華郵政公告，目前全球有111個國家（地區）暫停收台灣航空郵件。（摘自中華郵政／陳祐誠傳真）

政府開放民眾4月9日起可寄送口罩給海外二等親，同一寄件人以寄送30片口罩為上限，不過新冠肺炎在全球肆虐，衝擊各國郵務、包裹運送，中華郵政公告顯示，全球有109個國家以及關島、夏威夷地區，目前都不收來自台灣的包裹。

根據公告，亞洲27國、歐洲34國、非洲20國、美洲21國、大洋洲7國，共計109個國家，加上關島、夏威夷2個地區，都不收來自台灣的包裹。

中華郵政表示，民眾寄件前，員工會提醒民眾部分國家不收台灣的包裹，並解釋原因，相信大多數民眾都能夠理解。

(中時 )