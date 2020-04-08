台南市山上區農會鳳梨蔭醬「愛鳳醬」終於要正式上市，家政班媽媽們趕工製作。（台南市山上區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上區農會鳳梨蔭醬「愛鳳醬」終於要正式上市，家政班媽媽們趕工製作。（台南市山上區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上區農會鳳梨蔭醬「愛鳳醬」終於要正式上市，家政班媽媽們趕工製作。（台南市山上區農會提供／劉秀芬台南傳真）

鳳梨透過加工變成商品，可提高農產品附加價值，並打造在地特色優勢，台南市山上區農會的鳳梨酥、鳳梨果乾已是知名熱銷產品，農會家政班去年開始研發蔭鳳梨醬試水溫，獲得來觀摩的各農會好評，訂單接不完，今年趁鳳梨收購加工啟動同時，8日請家政班媽媽一起來製作裝罐，待靜置一周後就可以出貨。

山上區農會表示，去年趁各農會來觀摩時推出蔭鳳梨醬請他們品嘗指教，沒想到大受好評，成為各農會來觀摩時指定要體驗製作的產品，更有北部多家農會團購下單，讓山上區農會信心大增，今年將正式以農會「愛鳳醬」品牌推出，正在趕製貼標，已完成食品衛生檢驗，很快就可以行銷上市。

山上農會「愛鳳醬」遵循傳統作法，沒有任何添加物，原料只有鳳梨、發酵好的黃豆醬、鹽、糖，所以開封後就要冷藏。家政班媽媽們先將鳳梨切塊，用糖和鹽醃半小時殺青，然後在罐底先放黃豆醬，一層一層放入鳳梨，將醃鳳梨的糖鹽水倒入覆蓋過鳳梨，這樣才不會發霉，接著就靜靜等待一周就可以食用。

山上區農會總幹事許弘霖表示，山上區種植鳳梨面積約300多公頃，8成以上栽種台農16號甜蜜蜜鳳梨為主，僅2成栽種金鑽，產期多集中於4～6月間，主要供給國內自銷，常造成產量集中過剩，致價格低落，影響農民之收益及生計。

許弘霖說，山上區農會由台南市政府農業局輔導，拓展鳳梨加工業務行銷，今年鳳梨收購加工已啟動，第一階段17號金鑽、16號甜蜜蜜都收購加工，全力協助農民，不讓次級打亂行情，穩定市場。

(中時 )