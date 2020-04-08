國內知名網站楓林網，日前遭到刑事局電偵大隊查封，隨著楓林網被「正法」2名創辦人的上億身家八卦也隨之曝光，2人創立楓林網後靠著廣告流量，他們6年就累積了上億身家，更是直接用千萬現金買別墅跟跑車，也讓房仲嚇了一跳。生活及其奢華，但未取得版權的影片也讓多家片商跨海提告，

周刊王報導，楓林網是台灣最大盜版網站，提供許多台、日、韓、中的戲劇和歐美電影，每月的流量就能賺400萬元，初估6年獲利上億，據說2人日前拿著3200萬現金到桃園購買2棟透天厝，還買了特斯拉跑車，讓房仲相當吃驚。

楓林網兩名30出頭的創辦人陳男和莊男為大學同學，畢業後保送台大碩士，2人因為工作沒有很順遂利用所學的資訊專業創立「楓林網」，破解合法影片來源，並透過境外雲端公司放置盜版影片，透過民眾觀賞影片前的廣告獲利。該網站也導致片商損失慘重，美國6大片商因此跨海提告，刑事局電信偵查大隊日前拘提2人，並查封「楓林網」網站，訊後依著作權法移送桃園地檢署，陳男與莊男各被依50萬元、30萬元交保。

(中時電子報)