江可德、陳敬宣、吳承洋合作三立網劇《位！你在等我嗎？》。（羅永銘攝）

江可德首度在台拍戲。（羅永銘攝）

陳敬宣、楊謹華、謝佳見、張景嵐出席見面會。（八大）

由江可德、陳敬宣、吳承洋、綠茶、班鐵翔、王琄等人主演的三立網劇《位！你在等我嗎？》8日舉辦首映會，來自馬來西亞的男主角江可德第一次在台拍戲，他說，原以為網劇尺度大，開拍前特別調整好心態願意接受任何拍攝尺度，花了幾個月瘋狂健身，不料卻拍了一部連親吻戲都沒有的純愛劇，好身材無用武之地。陳敬宣笑說，兩人最大親密尺度就是「抓手」，也算呼應全民防疫要求的保持社交距離，提醒大家不要靠太近。

江可德說兩人劇中只用「眼神」傳遞電流，他故作失落地開玩笑說：「聽說吳承洋以前拍BL劇可是很激情的，我也可以狂野。」曾在網劇拍過男男床戲的吳承洋也說，原本自己也是就算背部全裸、露出屁股的尺度都可以，覺得劇情需要裸露就露，不過劇情就是需要「到這裡就好」。所以首映會特別拍一組「有距離的索吻」照，好彌補一下他們的失落感。

被發現瘦了一圈的陳敬宣，透露目前只有44公斤，因為正在籌備拍攝寫真集，被問到尺度有多大？她笑回：「絕對比《位！你在等我嗎？》大。」她說，之前為了減肥經常只吃一餐早餐，拍戲時連導演、收音師都常聽到她肚子餓到咕嚕大叫的聲音，覺得超糗的。

陳敬宣在《位！你在等我嗎？》飾演小迷糊秘書，她承認角色與私下的自己有點像，最常遇到的就是會記錯時間，由於這次演出職場劇，讓她想起以前打工的經驗，在西門町發傳單，結果路人都不拿讓她很受挫，所以現在只要看到有人發傳單，都會主動伸手拿，因為太了解那種心情。

台灣與馬來西亞原班團隊繼去年網劇《你好，幸福》後再度跨國合作，推出以職場為主題的寫實網劇《位！你在等我嗎？》，該劇改編自的暢銷企業管理書籍《位子哲學》，劇中透過每種職場角色，探討提升自我邁向成功的方法。首映會上除了主要演員江可德、陳敬宣、吳承洋、王孝元、綠茶、沈懿、班鐵翔、王琄等人，史蒂雅國際學苑顧問拿督黃貴華博士教授太平紳士、史蒂雅國際學苑創辦人，也是這劇原著作者拿督陳瑰鶯博士也都親臨現場。

這次跨國合作並選角，溫文儒雅的男主角江可德脫穎而出，也圓了踏入演藝的夢，他飾演高階主管，剛好與私下工作不謀而合，他笑說大家都覺得他個性應該是沒脾氣，但真要惹到他罵起人來也是有模有樣的，而且屬下只要連續出三次同樣錯誤，他就可能放棄請對方滾蛋，這也是極限。

(中時 )