上個月馬來西亞和菲律賓對「不可或缺」業務實施模糊的限制規定，導致電腦晶片製造商的供應鏈受到重創，他們期望本周新加坡實施的嚴格封鎖措施不會對他們的生產活動構成太大干擾。

美國將晶片製造業者視為不可或缺的業務，允許他們繼續運營。但由於全球對於「不可或缺」業務沒有統一規範，行業高層稱供應鏈已經遭遇瓶頸，因不同國家實施不同的封鎖措施，其中馬來西亞和菲律賓不是關閉就是減少工廠的工作。

晶片業者期望新加坡的封鎖行動能夠造成相對較小的影響，當地官員已經明確宣佈半導體行業為不可或缺業務。美光及應用材料均在週一向路透表示，他們相信在實施保護員工的措施之後，其在新加坡的工廠將獲准繼續運作。去年收購新加坡一座晶片工廠的高通則是不予置評。

之前，封鎖措施的混亂影響了各類晶片製造商，既包括筆記型電腦和網路服務器使用的記憶體晶片，也包括為呼吸機廠商設計的專用晶片。

以馬來西亞為例，美國半導體公司自1970年代以來就在該國設有工廠，馬國官員並沒有宣佈半導體為不可或缺行業，直到3月16日發佈首道封鎖令之後。

美光執行長Sanjay Mehrotra上個月在電話會議上對投資者表示，美光在馬來西亞麻坡和檳城的工廠「曾短暫關閉」，但後來馬國官方宣佈晶片廠為不可或缺行業。「自那以後，晶片廠便可按照當地規定，非常有限地恢復生產。」

美光沒有詳細說明延遲生產對產品交付的影響可能會有多大。德州儀器上個月稱，它在馬來西亞和新加坡的工廠將「在大幅減產的狀況下運行，直到4月中旬，」公司在調整產品線上約3%產品的交付日期。

一位幫助晶片公司復工的人士稱，馬來西亞宣佈晶片生產商為不可或缺後，每家製造商復工都需要經過政府審批，這立即造成了「數千訂單積壓」。

數十年來，多家半導體公司均在馬來西亞建有晶片封裝和測試工廠。例如，英特爾1977年在檳城開辦了一家工廠。英特爾的一位發言人稱，其馬來西亞業務「仍在運營，並遵守當地政府要求」，但關於產量是否減少她沒有進一步評論。英特爾執行長Bob Swan上個月表示，英特爾的工廠正在運營，準時發貨率高於90%。

賽普拉斯半導體C(ypress Semiconductor)生產呼吸機中使用的高可靠性記憶體晶片。全球很多地區出現呼吸機供應短缺。賽普拉斯的RAM晶片業務負責人Sonal Chandrasekharan稱，菲律賓呂宋島上個月實施交通限制後，馬尼拉附近的一家賽普拉斯晶片封裝廠業務中斷。

儘管政府官員為這些產品的出口企業提供了豁免，但目前尚不清楚其是否適用於賽普拉斯的業務賽普拉斯與政府官員合作，讓最少量的基本員工回廠復工，並就近為他們提供住宿。

Chandrasekharan表示，呼吸機晶片的供應並未中斷，因為賽普拉斯另有工廠來封裝這些晶片，這種做法也很常見，呼吸機製造商也可以在必要時向另一家供應商購買。

不過Chandrasekharan表示，對於分工精細的半導體供應鏈，各個環節是否都不可或缺，這個問題存在的疑惑與不確定性應該能給晶片製造商提個醒。

(中時電子報)