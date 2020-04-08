20200408中天新聞 盜版首惡「楓林網」 遭警掃破逮2工程師

台灣最大盜版追劇網站「楓林網」(8maple)，今（8日）因違反著作法遭刑事局查封，2位創站人也被起底是台大資訊類研究所同學，自5年前架站至今，每月平均獲利超過200萬元。不過楓林網被封似乎只是開始，因為早前就有網友在PTT爆料，號稱不死鳥的「伊莉論壇」居然關閉部分下載區，連卡提諾論壇的小說區也關了一陣子！

楓林網今日被抄，令不少追劇粉絲哀號，但其實前3日就有網友在PTT爆料可能連兩大論壇伊莉、卡提諾也不妙，「剛剛看到我一個當年有買到伊莉永久會員的朋友在動態哀嚎，原來是號稱不死鳥的伊莉居然關閉了一堆下載區」、「卡提諾的小說區前一陣子也關了」。

對此網友評論兩極，有人力挺「抄一抄也好，這樣合法的統一播放平台才能誕生」、「盜版死好，我還嫌抄太慢」、「架在台灣竟然這麼多年都沒事？」也有人哀嚎「世界末日到了QQ」、「有正版管道誰想看盜版的呢」、「熊貓要下去的時候才真的是超多人哀嚎」。

(中時電子報)