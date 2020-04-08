防疫經濟崛起，信用卡業務大搬風。在「防疫是王道」的帶動之下，連帶銀行信用卡業務量也出現乾坤大挪移效應，從實體加速移轉到線上之外，根據多家大型行庫的信用卡業務最新統計顯示，儘管整體刷卡量衰退，但與居家防疫相關的網購刷卡量卻有顯著增加，甚至成為讓刷卡量「止跌回升」的火車頭。

根據各大行庫內部的最新統計，包括一銀、華銀、兆豐等三家信用卡業務可說公股前三大的銀行，今年首季的整體刷卡量都較去年同期減少1成上下，包括一銀減少約9％、兆豐銀減少8.3％，另外彰銀亦減少6.4％、合庫則減少約9％。

公股行庫的整體刷卡業務量衰退，除了實體通路購物消費大減之外，觀光旅遊的消費量驟減衝擊尤其大。對此近二年來力拚包括機票、網路訂房等觀光旅遊線上刷卡消費商機的兆豐銀的最新統計，即反應這個現象。

兆豐銀在今年2、3月份的MOMO等4大購物平台的網購消費量較去年同期大幅成長35％，但整體的網購簽帳金額卻仍有衰退，例如，若以今年第一季和去年同期相較，兆豐的網購簽帳金額平均衰退10.8％，其中被視為歷年出國賞櫻旺季的3月份，衰退最多，達17％，即與疫情衝擊使消費者取消原訂出國觀光旅遊行程，包括團費、機票錢、訂房費等相關的網路消費有關。

不過，在實體通路及觀光旅遊相關的刷卡消費驟降，衝擊信用卡業務的同時，業者也找到另一個「新出口」來彌補業務量的折損，就是居家防疫宅經濟的相關商機，公股銀行信用卡業務在2、3月份的轉折對此反應最為明顯。

其中，一銀3月的網購量因為力推「宅經濟」購物，因此大幅成長19％，並在「宅居促刷」的行銷上，帶動整體刷卡在3月份有12％的月增量。而兆豐銀的網購刷卡，在2月份因為團費、機票、住房等退刷，致使比起1月份衰退17.6％，但隨即則因為大推防疫宅經濟刷卡而使刷卡量「止跌」而有大約3.7％的成長率，並因此使3月份的整體刷卡金額比起2月份回升了7.4％。

華銀的網購刷卡佔其整體刷卡金額比重，在3月份則來到超過27％的高峰，比起1、2月份大約增加4個百分點的佔比；彰銀統計則顯示，3月的網購刷卡交易量大約有5.3％的月增率，而倘若和去年同期相較，網購的成長量更大，已從2億增至3億左右，年增率大約45％；而合作金庫的統計亦顯示，今年2、3月份的網購刷卡量，若與去年同期相較，亦成長大約3.8％。

(工商 )