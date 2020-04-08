金曲台語歌王羅時豐以「D.L」之名，將推出國語新專輯《體驗Experience》，8日釋出首波新歌〈我的FU〉，今年51歲的他，首度穿上白色貼身挖胸吊嘎拍攝形象照，讓粉絲眼睛為之一亮。他為展現好身材，特地加強健身特訓，十分用心。

正式拍攝時，他現場賣力操肌，讓肌肉充血，展敬業態度，他的精壯體格，令工作人員讚：「根本就是不到30歲的小伙子體態。」羅時豐謙虛說：「可能是年輕時，底子打得好。」並透露這次發片身材比上一張輕盈、更fit，因他花1年多，持續在家中做徒手運動、地板運動，體脂下降，衣服尺碼還小了1個尺寸，整個人看起來較修長、健碩。

而在主視覺，他臉上微塗金色油彩，仰望天空、注視灑落的金粉，他所屬海蝶音樂表示這照片名為「時」破添「金」，象徵羅時豐時隔20個月後回歸華語樂壇的新作品，至於拍攝時灑金粉，會怕吸到金粉過敏？羅時豐說：「不會耶，倒是油彩和金粉黏到身上，相當不好洗，回家洗了4、5次澡才勉強洗乾淨。」接著說收工後，去便利商店買飲料，嚇到店員打趣：「十八銅人來了？」讓他印象深刻。

羅時豐近來推出新歌。（海蝶音樂提供）

(中時 )