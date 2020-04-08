詐騙集團也懂得與時俱進？新冠肺炎疫情肆虐全球，日前英國首相強生也不幸確診感染，更被證實嚴重到轉送加護病房隔離治療中。近日有詐騙集團看準「商機」，假冒強生本人，傳送詐騙簡訊表示「資產被凍結，要對方轉帳幫忙解凍帳戶，待康復後就給對方高官職位及英國居留權」。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼文分享，收到一封詐騙簡訊，內容為「我是英國首相強生，因為感染新型冠狀病毒，在英國隔離中，下屬正準備搶奪我的位置，但現在我的資產被凍結，只需要你轉帳500元作為流動資金解凍帳戶，待我康復解除隔離後，就留個高官職位給你，和英國的居留權！」詐騙集團更留下好友的中國建設銀行帳號提供匯款，並表示匯款後通知他，相當搞笑的詐騙內容也引起網友熱烈討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼文分享，收到一封假冒英國首相強生的詐騙簡訊。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

網友紛紛在底下留言「首相的中文真好」、「整篇沒有一個字母，英國的官方語言改用簡體中文了？」、「首相你再撐一下，我初一十五就燒給你」、「看過詐騙的，但沒看過這麼低級的」、「不錯啊！有跟進時事呢 XD」。

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(中時電子報)