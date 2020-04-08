馬友友與全球青年樂手一起演奏巴哈G弦之歌，為世界送暖。（摘自YouTube）

面對疫情，音樂家們在家防疫，同樣心繫觀眾，大提琴家馬友友在臉書上經常發表演奏影片，並提出「安慰之聲」概念，和觀眾分享音樂，近期他和30位廣東國際青年音樂週的青年樂手、歷屆學員，在網路上透過視訊軟體，演奏一曲巴哈的G弦之歌，為世界送暖。

廣東國際青年音樂週在影片裡說明，這支影片是受到馬友友日前在臉書拍攝一連串演奏影片的啟發，「我們的藝術總監馬友友，他在臉書上提出『安慰之聲』的概念，我們希望透過音樂，讓不管身在何方的人們，有一方喘息之地，在這樣的時刻，人們很容易感到孤單，但是音樂是這麼有能量，不管在什麼狀態下，都能把人團結在一起。」

據了解，廣東國際青年音樂週創辦於2017年，每年1月在大陸廣州舉行，每屆都會組成一團YMCG交響樂團，參與成員都是來自世界各地、35歲的青年音樂家，馬友友則是廣東國際青年音樂週的藝術總監。

馬友友所提出的「安慰之聲」，在臉書上可以搜尋「＃SongsOfComfort」關鍵字，可找到相關影片，目前馬友友所演奏的曲目，還包括電影《海上鋼琴師》選曲、土耳其作曲家艾赫邁德．阿德南．賽貢的組曲、聖歌〈請賜給我們平安〉、德佛札克的〈念故鄉〉、法國作曲家聖桑的〈天鵝〉等。

(中時 )