被催繳的花蓮民眾，為能如期返日工作，已於下午火速繳清罰鍰。（王志偉翻攝）

長年旅居日本的一家人，日前返回花蓮故居，因新冠肺炎疫情須居家檢疫，卻外出掃墓違反規定，被裁罰30萬元，不過遲遲未繳，縣府衛生局移送行政執行署花蓮分署強制執行，發現一家人準備出境，即刻登門催繳，當事人為了如期返日工作，已於下午火速繳清罰鍰。

此外，有一名持觀光護照入境的泰國女子，沒有待在填寫的居家檢疫地址、電話也是假的，被發現出現在花蓮火車站。挨罰1百萬元卻逾期未繳，行政執行署花蓮分屬認為該名泰女有離境打算，因此將她限制出境，不過該女目前行蹤不明，正積極找尋她下落。

衛生局說，目前花蓮居家檢疫205人、居家隔離有7人，務必做好自主管理等相關規範。花蓮分署也表示，疫情正處於最關鍵時期，呼籲民眾務必遵守各項防疫措施，避免防疫出現破口。對於違反防疫規定遭裁處罰鍰而拒不繳納的民眾，將會採取強力執行措施，遏止民眾恣意違反防疫規定行為。

此外，上周清明連假，慈濟關閉門診，急診24小時正常運作，不料卻有民眾透過社群網路臉書散播慈院因疫情嚴重「封院」假訊息，致使花蓮社會人心惶惶。縣警察局刑警大隊查出，許女在臉書社團散播，因言論已涉違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，警方約談到案函送檢方偵辦。

(中時 )