香港政府8日正式推出第二輪防疫抗疫基金，總金額涉及1300億（港元，下同），其中將撥款800億元，向多個行業進行薪資補貼，為期6個月，上限為工資的50％，補貼額以9千元為上線，雇主需承諾補助期不能裁員。

《新浪財經》報導，此次第二輪防疫抗疫基金的重點是「保就業」，香港政府統計處數據顯示，香港的失業率從去年6月的2.8％上升至今年2月的3.7％，在主要行業中，零售、住宿和餐飲服務業受到的打擊最大，從去年到今年，失業率在一年間由3.4％上升至6.1％。

而且目前香港企業的經營壓力很大，香港青年創業家總商會主席謝海發表示，目前中小企業的經營壓力非常大，舒緩其經營壓力必須爭分奪秒，希望香港政府可以更加高效地幫助中小企業，因為很多企業可能活不過1個月。

謝海發透露，很多中小企業反映，第一輪防疫抗疫基金的款項還沒落實，顯示其寬度、深度及速度都不夠，他建議，新一輪防疫抗疫基金必須加大金額，拓寬幫助的行業、簡化流程、加快審批和放款的速度，做到14天內辦理好所有流程。

(旺報 )